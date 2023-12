Sabatini: “Ecco cosa mi colpisce dell’Inter. Lautaro grande campione. Si sta avvicinando…”

"Un esempio eclatante è Lautaro Martinez, gioca con un altruismo e una generosità da grande campione. In questo senso ha fatto un miglioramento e si sta avvicinando alla figura del campione con autorevolezza incredibile. Ma lo fa perché gioca con una generosità nuova, gioca per la squadra e con la squadra ed è il primo a rallegrarsi delle vittorie anche se non vengono dal suo piede. Così come lui altri giocatori perché giocano tutti con questa mentalità".