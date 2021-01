Sabatini: “Conte non può fare una scena così per il recupero. Non è gara a chi sputa più veleno”

Negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha commentato quanto accaduto nel finale di Udinese-Inter. Questo il pensiero a proposito della reazione che è costata l’espulsione a Conte dopo la segnalazione del recupero: “Si può fare una scena così per i minuti di recupero? Anziché perder tempo in quel momento decisivo, avrebbe dovuto dare indicazioni ai suoi per provare a segnare. Facendo così sapeva che sarebbe stato squalificato ed è un errore perché lui in panchina è un valore aggiunto. Non è una gara a chi sputa più veleno. In certe situazioni non fa esattamente il bene suo e della squadra”.