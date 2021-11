Sabatini: “Inter sparita dopo ko Dzeko. Lautaro? Ora che ha rinnovato non segna più”

L'uscita di Edin Dzeko per problemi fisici ha cambiato il volto dell'Inter nel secondo tempo del derby contro il Milan

"Calhanoglu si poteva risparmiare quel gesto verso i suoi ex tifosi e verso la società che lo ha pagato. Sull'Inter c'è da dire che è sparita nel momento in cui è uscito Dzeko. Lautaro? Ora che ha rinnovato non segna più. Di sicuro, non creiamo un caso Lautaro, ma ha un rendimento molto al di sotto di quanto ci si aspettava".