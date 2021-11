Il Genoa ha scelto: sarà Walter Sabatini il nuovo direttore sportivo

Dopo aver chiuso la sua avventura col Bologna, il dirigente è pronto a ripartire e lo farà col Genoa

Dopo aver chiuso la sua avventura col Bologna, Walter Sabatini non si ferma ed è pronto a ripartire. Secondo quanto riporta Sky Sport, la nuova proprietà del Genoa lo ha scelto come il nuovo direttore sportivo. Nelle prossime ore verrà formalizzato l'accordo e ufficializzato l'arrivo in società.