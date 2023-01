Sabatini: “C’era abuso di farmaci, ma non era doping. Non coinvolgete Vialli”

Le recenti parole di Dino Baggio, che ha esternato le sue paure dopo alcune morti in età non particolarmente avanzate di ex calciatori (ultima in ordine di tempo, quella di Gianluca Vialli), hanno riacceso il dibattito sull'utilizzo di sostanze proibite e nocive nel mondo del pallone. Walter Sabatini, intetrvistato da La Stampa, ha parlato così: "Quando mi sentivo un po' giù, andavo dal massaggiatore e gli dicevo: "Dai, fammi un Neocromaton" (un farmaco per l'anemia, ndr). Era una cosa normale. Non era doping, almeno non un doping prestazionale. Non ho mai visto un calciatore assumere dei prodotti per aumentare il rendimento. Si cercava, quello sì, di migliorare la condizione, con prodotti che in quel momento erano legali, presi in grande quantità".