"Perché Dzeko è fondamentale giocare contro il City, il Real Madrid in semifinale per 29' non è uscita dalla sua metà campo, la sparo grossa, perché Benzema non riusciva a fare quello che Dzeko riesce a fare, ossia a far respirare tutti. Dzeko per un'ora è meglio di Lukaku, poi Romelu mette in campo la forza fisica che pochi hanno"