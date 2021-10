Sabatini: “Inzaghi all’Inter può fare qualcosa in più. Dzeko meglio di Lukaku”

Il giornalista durante Pressing ha parlato del lavoro di Simone Inzaghi all'Inter e dell'ottimo apporto di Lukaku ai nerazzurri

"All'Inter Pioli era sotto pressione per far giocare Gabigol che faceva esultare San Siro per un colpo di tacco, situazione surreale. Pioli era quello anche all'Inter. L'impressione è che Inzaghi oltre ai cambi possa fare qualcosa di più. Fare meglio anche con gli undici che partono. Sta facendo benissimo con una squadra forte, ma nel primo tempo Inzaghi mi è sembra un po' spettatore. Secondo me l'Inter si qualificherà agevolmente in Champions. Dzeko è meglio di Lukaku, molto più bravo a livello tecnico. Era due anni che a Roma non andava d'accordo con Fonseca, era una separato in squadra".