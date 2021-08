Sabatini: “Dzeko? Se sta bene è un affare per l’Inter. E’ motivato e pronto”

Le parole del giornalista: "Dzeko? Se sta bene è un affare per l'Inter. Credo sia ancora molto motivato e pronto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato così dell'approdo di Edin Dzeko all'Inter: "Se sta bene è un affare per l'Inter. Credo sia ancora molto motivato e pronto. Per Abraham si va verso la chiusura positiva dell'affare. Se alla fine decidesse di non accettare i giallorossi perderebbe una grande possibilità".