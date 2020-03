Sabatini: “L’Inter ha speso un sacco di soldi anche per Conte. Se non si ha fiducia in Eriksen…”

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato a Tiki Taka della situazione in Italia, con lo sport che si ferma fino al prossimo 3 aprile:

“Io voglio fidarmi dei politici e del ministro Spadafora che mi manda a dormire dicendo una cosa e al mattina mi risveglio con un’altra cosa”.

UEFA – “La situazione italiana presto diventerà europea, mi aspetto che l’UEFA prenda una posizione”.

INTER – “L’Inter ha speso un sacco di soldi e anche per l’allenatore. Se giochi con la difesa a 3 e non hai fiducia in Eriksen, Eriksen va in panchina. Poi ho visto ad un certo punto Skriniar ala destra…”.