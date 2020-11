Sabatini: “Penso sia finita la storia tra Inter ed Eriksen. Lui alla Juve? Non si farà perché…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Sandro Sabatini ha parlato della situazione di Christian Eriksen. Per il giornalista la storia tra l’Inter e il centrocampista è finita: “Penso che la storia l’Inter ed Eriksen sia finita, credo non ci siano i presupposti per continuare. E’ arrivato il momento di trovare un divorzio che non faccia troppo male a entrambe le parti. Non si farà perché all’ultimo momento prevarrà la paura di una delle due squadre sui possibili risultati di un trasfermento del genere“.

