Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna e del Montreal Impact, ai microfoni di Sky sport ha commentato l’arrivo di Christian Eriksen all’Inter. L’ex direttore dell’area tecnica di Suning Sports elogia il centrocampista: “Il danese è un giocatore sublime, farà scuola ai calciatori in evoluzione in Italia per come giocherà l’ultimo passaggio e calcerà le punizioni”.

(Sky Sport)