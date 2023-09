Sabatini: “Esterni? Quelli dell’Inter di un livello diverso rispetto alla Roma”

Le parole del giornalista a Radio Radio: "Però la Roma deve far giocare tutte le partite a Dybala e Lukaku, poi si vede"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha confrontato così gli esterni di Inter e Roma: "Quelli dell’Inter sono Dumfries e Cuadrado, sono diversi da Celik e Karsdorp. Come Dimarco e Carlos Augusto sono diversi da Zalewski e Spinazzola, il livello è diverso. Vero che Mourinho deve dare qualcosa in più, compreso il fatto di cambiare alcuni aspetti, di sperimentare, anche passando a quattro vista la partenza di Ibanez, e dato che gli esterni sono il punto debole. Però la Roma deve far giocare tutte le partite a Dybala e Lukaku, poi si vede".