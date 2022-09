Sabatini: “I giocatori che passano dall’Italia hanno nostalgia della Serie A. Lukaku…”

Intervistato da Tuttosport, Walter Sabatini ha parlato dei giocatori che hanno scelto a tutti i costi di tornare in Serie A dopo un periodo all'estero. "I giocatori che passano dall’Italia prima o dopo hanno nostalgia della Serie A e fanno di tutto per ritornarci. Paredes è soltanto uno dei tanti casi. Pensate a Lukaku, Pogba...".

«Ci sono rimasto male. E non lo dico per la malattia, anche perché sta guarendo. Io almeno un altro mese lo avrei dato a Sinisa. Non per carità Cristiana, che nel calcio e forse anche nella vita non esiste, ma perché Mihajlovic lo avrebbe meritato a livello tecnico. Peccato davvero».