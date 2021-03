Inter, Sabatini: “Conte e Marotta da applausi. Ma non va bene se leggo che Suning…”

Le parole del giornalista sul momento dell'Inter: "La cosa impressionante è che Suning non può pensare di non vendere il club nerazzurro"

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter e di Suning, che ha difficoltà ad immettere liquidità nel club: "Sta passando nettamente in secondo piano la gestione e il momento di Suning, che ha chiuso la squadra che aveva in Cina, non esiste più. In una situazione del genere quello che stanno facendo Conte e Marotta è da applausi. La cosa impressionante è però che Suning non possono pensare di non vendere l'Inter: sono in un momento in cui i tifosi devono godersi il primo posto senza aver pensieri sulla proprietà. Prima l'azionista cedeva per il bene della società, ma se io leggo che Suning non concretizza la cessione perché vuole guadagnarci, dico non va bene: se hai buttato i soldi per Gabigol, perché devono pagarla i tifosi?".