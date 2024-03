"E poi si deve aggiungere, anzi ammettere, che l'Atletico Madrid era più forte di Benfica, Porto e Milan: la road to Istanbul dell’anno scorso. Appunti tattici: Pavard e Darmian agli estremi di fasce destra e sinistra mai si erano visti in questa stagione, segno che l’assenza più dura è stata quella del tuttofare Carlos Augusto. Così vanno ai quarti 7 delle 8 prime classificate nei gironi. L’unica eliminata è la Real Sociedad. L’unico che, almeno in cuor suo, deve rimpiangere di non aver chiuso il girone al primo posto è Simone Inzaghi".