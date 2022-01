Sabatini: “Inter? Caicedo non giocherebbe 5′. Gol di Ranocchia? E’ fortuna”

Le parole del giornalista sul momento dell'Inter: "Io non capisco se sia bravura di Inzaghi e dei giocatori o se sia fortuna"

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del momento molto positivo dell'Inter: "Io non capisco se sia bravura di Inzaghi e dei giocatori o se sia fortuna: se fa gol Ranocchia in rovesciata è fortuna, non c'è niente di male a dirlo. Se fa gol Dzeko di testa invece è bravura. Caicedo? Non giocherebbe 5 minuti di media a partita nell'Inter".