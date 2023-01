Sabatini: “Inter più forte dell’anno scorso: pesa la confusione di Inzaghi”

Nerazzurri con 9 punti in meno rispetto alla passata stagione al giro di boa in campionato: responsabilità del tecnico per il noto opinionista

Daniele Vitiello

Il girone d'andata dell'Inter si è chiuso ben al di sotto delle aspettative. Troppi i passi falsi, che si sono tramutati in uno svantaggio ormai irrecuperabile nei confronti del Napoli. Ne ha parlato anche Sandro Sabatini, nel corso del suo focus per Calciomercato.com. Questo il parere: "Un disastroso confronto con la classifica di un anno fa accompagna invece l’Inter che ha avuto da Lukaku le stesse prestazioni di Alexis Sanchez (!), da Asllani quelle di Vidal (!!), da nessuno il rendimento di Vecino (!!!). Da Bellanova quasi nulla in confronto a Perisic ma da Onana e Acerbi quasi tutto rispetto ad Handanovic e Ranocchia. La squadra è più forte. Solo con la confusione di Simone Inzaghi si spiega il -9 in campionato".

Ecco: con intelligenza razionale (non artificiale) si arriva a conclusioni non scontate. Il migliore è Sarri, il peggiore Inzaghi. Nel mezzo ci sono Allegri, Mourinho e Pioli. E Spalletti? Applausi: si gode il suo calcio capolavoro, frutto di un calciomercato capolavoro. Rispetto al Napoli dell’anno scorso, l’allenatore è lo stesso, il suo gioco anche. Sono cambiati i giocatori. Un esempio tra tanti possibili. Nel girone d’andata Kvara ha giocato 15 partite: 7 gol e 9 assist. Insigne un campionato fa era stato presente anche lui in 15 partite, ma con 4 gol e 5 assist, praticamente rendimento dimezzato rispetto al georgiano.