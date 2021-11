Sabatini: “Scudetto? L’Inter tornerà in corsa. Dzeko? Nessun dubbio, fuoriclasse”

L'ex dirigente nerazzurro ha parlato in radio della Roma e si è riferito alla lotta scudetto e all'attaccante bosniaco

«Credo che non sarà una lotta esclusiva tra Milan e Napoli ma che Inter e Juve torneranno in corsa, questo sarà un grande campionato». L'ex dirigente dell'Inter, Walter Sabatini, ha parlato così della lotta scudetto in un'intervista andata in onda in radio, su NSL.