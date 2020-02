Sabatini: “Inter, c’è un dato che fa impressione. Il Milan? Ieri a un certo punto ho…”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria dell’Inter nel derby. “Mi è sembrata una partita andata e ritorno, come quelle che si vedono ribaltate in Champions. Ieri nel Milan ho notato le facce di ragazzi impauriti a un certo punto. Quando diciamo che la forza dell’Inter è che ieri sera ha vinto senza Handanovic, Lautaro ed Eriksen, questo dato fa impressione. Lazio psicologicamente solida, effettivamente in un campionato così è quella che può gestire le imprevedibilità pensando solo al campionato. Inter e Juve a partire da questa settimana avranno altre competizioni a cui pensare“.

