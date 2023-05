Sabatini: “Non si può dire che la Lazio abbia giocato bene. L’Inter ha…”

"Non si può dire che la Lazio gioca bene e la Roma gioca male perché contro l'Inter la Lazio non ha superato la metà campo se non per la scivolata di Acerbi nel primo tempo. Nel secondo tempo l'Inter ha stradominato ma anche nel primo ha chiuso la Lazio nella sua area. Sinceramente mi sarei aspettato di più dalla Lazio dopo essere uscita dall'Europa. Con Torino e Inter c'è stato un calo preoccupante, ha dilapidato l'enorme vantaggio nella corsa Champions"