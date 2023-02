Sabatini: “Inter? Battuto il Milan anche a Ryiad con Leao. Differenza enorme”

"C'è una differenza tra Inter e Milan enorme, si era vista anche a Riyad e c'era Leao. Se io sono Inzaghi, con questa squadra, sono arrabbiato per le sconfitte fatte finora. Pioli allena una squadra in difficoltà, ma se l'Inter dalla panchina pesca Brozovic, Lukaku e Gosens, va tenuto in considerazione". Questo il parere espresso da Sandro Sabatini, negli studi di Sport Mediaset, a proposito del derby di Milano vinto con pieno merito dai nerazzurri ieri sera.