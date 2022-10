Sabatini: “Ho una dubbio: è Orsato che non vuole più arbitrare l’Inter o…”

Intervenuto sulle colonne di calciomercato.com, Sandro Sabatini ha detto la sua in merito al fatto che Orsato non arbitri più l'Inter

Intervenuto sulle colonne di calciomercato.com, Sandro Sabatini , giornalista, ha detto la sua in merito al fatto che Orsato non arbitri più l'Inter:

"E’ normale che Daniele Orsato, ancorché non in formissima nel recente Milan-Juventus, finora abbia arbitrato 3 partite in Serie A (su 11) e 3 in Champions League (su 5)? Ed è normale che nessuno risponda al quiz che incombe sulle designazioni arbitrali da qualche anno a questa parte: è Orsato che non vuole più arbitrare l’Inter o l’Inter che non vuole più essere arbitrata da Orsato?"