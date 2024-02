"L'azione che ha portato al gol di El Shaarawy è la stessa in Inter-Juve di McKennie che passa a Vlahovic. La differenza è che El Shaarawy stoppa e tira mentre Vlahovic non la stoppa e viene murato da Pavard. Sull'Inter, oltre a tutti i pregi raccontati, c'è un particolare che non viene evidenziato in maniera adeguata: rispetto agli anni scorsi, l'Inter in fase offensiva gioca uguale. Non è che migliorata in fase offensiva, la grande forza dell'Inter di quest'anno è la solidità difensiva. L'anno scorso aveva subito 27 gol in 23 giornate, quest'anno ne ha presi 12. Oltre a questa solidità difensiva, c'è Thuram che sta giocando di meglio di Dzeko e Lukaku messi assieme"