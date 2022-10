Sabatini: “Inter? Pecchiamo di superficialità se riconduciamo tutto a…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Salernitana: "Se si riconduce tutto alla scelta di Onana, secondo me pecchiamo di superficialità. Non basta solo quello: c'è un intervento di mezzo della società per compattare il gruppo, Inzaghi poi prende le sue decisioni".