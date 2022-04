Sabatini: “L’Inter è la più forte, ma eviti un errore. L’impressione…”

Il pensiero del giornalista sulla squadra di Simone Inzaghi reduce da due vittorie di fila

Sandro Sabatini, ospite di Pressing, ha parlato dell'Inter, collocandola in cima alle favorite per la conquista dello scudetto. Queste le sue considerazioni: "L'impressione che ho avuto è che, malgrado le tre partenze importanti e l'allenatore, l'Inter ha il gruppo migliore, meglio assortito. In una parola, è la più forte. Non deve mai dare per vinto il campionato, perché ha il calendario più semplice ma le partite non vanno prese sotto gamba".