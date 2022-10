Sabatini: “Inter, c’è un rischio da evitare. Correa per i tifosi è diventato…”

"Che l'Inter faccia la miglior partita dell'anno e il Barcellona la peggiore, è una possibilità ma remota. La società più è unita e meglio è, anche se è vero che quando le cose vanno male, ognuno pensa a difendere se stesso. E' il rischio che l'Inter deve assolutamente evitare. Lautaro gioca con Correa, attenzione perché Marotta promette appoggio del pubblico ma per i tifosi dell'Inter, Inzaghi non è popolarissimo ma anche perché Correa sta passando come il motivo per cui non è arrivato Dybala all'Inter, se sbaglia i primi due palloni può diventare complicato per lui"