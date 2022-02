Sabatini: “Inter-Roma? Chi perde si fa male. Mourinho? Zero tiri in 89′ col Genoa”

Le parole del giornalista: "Chi perde stasera si fa male. Domani si parlerà solo chi non potrà andare avanti"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così in vista della sfida di stasera di Coppa Italia tra Inter e Roma: "Chi perde stasera si fa male. Domani si parlerà solo di chi non potrà andare avanti. Anche Mourinho deve pensare a fare qualche cambio. Per esempio in difesa io Kumbulla non lo vedo così inferiore all'Ibanez visto di recente Per 80 minuti la Roma non ha fatto un tiro in porta contro il Genoa penultimo in classifica con 5 giocatori e un allenatore di cui neanche conoscevo l’esistenza. Noi però abbiamo parlato di Mourinho, Zaniolo e Abisso. Quell’episodio è successo al 90’, negli altri 89 anni cosa è successo?".