Sabatini: “Inter-Roma? Divario non incolmabile. Polemiche inutili per Sozza”

Le parole del giornalista: "Il calendario dell'Inter è migliore rispetto a quello del Milan, la Roma è l'ultimo vero scoglio per Inzaghi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Roma di stasera: "Il calendario dell'Inter è migliore rispetto a quello del Milan, la Roma è l'ultimo vero scoglio per Inzaghi. Inutili le polemiche sull'arbitro Sozza perché Piacenza è più vicina a Milano di Seregno. Tra Inter e Roma c'è un piccolo divario, non è incolmabile. La Roma del prossimo anno avrà bisogno di 2 o 3 titolari. Quest'anno la squadra paga anche un po' di indecisione di Mourinho a inizio stagione. Inter-Roma finisce pari".