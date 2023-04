Sabatini: “Inter, troppi summit tra dirigenza e squadra. Così non servono a niente”

Walter Sabatini, ex responsabile dell'area tecnica del gruppo Suning, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della crisi in campionato dell'Inter e della sua differenza di rendimento con la Champions League: "Penso che certe partite trovi energie fisiche e nervose dei calciatori spontaneamente, un altro tipo di partita invece non attiva questo meccanismo e quindi accadono gli inciampi, come con il Monza. Quando vai a giocare una partita di Champions a Lisbona, al Da Luz, l'energia è spontanea nella testa e nei muscoli dei calciatori. Non credo che ci siano altri pensieri o problemi tattici, la tattica per gli allenatori italiani è la cosa più facile, siamo i più bravi in Europa, compreso Inzaghi.