Sabatini: “Inter sogno per me, sbagliai ad accettare una condizione. Ecco di cosa parlo”

La verità di Walter Sabatini sull'esperienza all'Inter. Ecco le parole dell'attuale direttore sportivo della Salernitana.

L'Inter lo considero un match impossibile, i giocatori lo interpreteranno col massimo impegno nervoso. Sull'Inter è uscita una cosa che non ho mai detto che mi rammarico di essere andato all'Inter, è stato il coronamento di una carriera. Mi rammarico di come sono entrato. Dall'interno mi fu chiesto di non comparire nell'organigramma, tornando indietro non accetterei quella condizione. Questo ha condizionato la mia attività futura, il fatto di esserci e non esserci: io spesso andavo a Nanchino per seguire lo Jiangsu Suning con Fabio Capello. L'Inter non me la sono goduta. Non voglio confusione con i tifosi dell'Inter, avrei voluto dare molto di più all'Inter che è una società meravigliosa ed è stata un sogno per me. Tornando indietro non accetterei mai quella condizione, direi non parto neanche. Così non avrei deluso nessuno, avrei preso una decisione preventiva. L'Inter è stato un sogno per me”.