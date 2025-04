E poi il mercato, è chiaro che siamo in presenza di una evidenza, quella che Tareni e Zelinski non hanno dato quello che era lecito aspettarsi. Però bisognerebbe anche sapere se da parte di Inzaghi ci sia stata una richiesta comune a tutti gli allenatori. Mi sembra di aver letto e di ricordare che Inzaghi aveva detto che gli andava bene la squadra così. Poi inutile dare la colpa a Correa, Taremi e Asllani. Ragazzi, mancano 18 punti rispetto all'anno scorso"

Sabatini : "Sono un po' deboli le spiegazioni per due infortuni in più"

Trevisani: "Ma quali due, sono 20 gli infortuni in più. Calhanoglu si è fatto male 4 volte, Dimarco 3 volte, Thuram 3 volte. Gente che l'anno scorso non si è mai fatta male. L'anno scorso l'Inter ha fatto 49 partite. Gliene mancano 6. Sono 10 partite in più, due competizioni fatte più lunghe. È proprio diverso. È diversa la stagione. Poi magari potrebbero mancarne 15 anziché 18. Ma la rosa vale 94 punti? Non credo"