Sabatini: “Inzaghi? Problemi di gestione, ma nessuno rende. Tutti vogliono…”

Intervenuto a Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della crisi dell'Inter : "In certe situazioni, e mi sembra sia il caso dell'Inter, quando c'è una situazione di difficoltà a livello societario, di giocatori e di allenatore, c'è da evitare che ciascuno tiri per se stesso: qui sia la società che i giocatori più rappresentativi e l'allenatore, vogliono dire che non è colpa loro. In questa situazione è difficile tirarsi fuori.

Quando si dice di Perisic, era fortissimo, ma era semplicemente l'unico che saltava l'uomo: malgrado quest'assenza, l'organico però è molto forte. L'anno scorso l'Inter era un buon gruppo, quest'anno non mi sembra un gruppo di amici. Comunque l'Inter ieri non meritava di perdere. Quando l'allenatore va in confusione, è fondamentale l'appoggio della società, che non è una pacca sulla spalla: la chiarezza su Skriniar non c'è stata, l'hai lasciato in scadenza e non sta più rendendo. L'allenatore quindi ha qualche problema a tenere lo spogliatoio, però si trova a gestire una squadra in cui nessuno rende".