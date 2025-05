Biasin: "Ma il Milan di Berlusconi era Real Madrid di adesso, comprava i palloni d'oro tutti gli anni".

Sabatini: "Guarda Fabrizio, non è questo il modo giusto di dialogare, perché io non ho capito quello che hai detto te e te probabilmente non hai capito quello che ho detto o voglio dire io. È normale che a Inzaghi si debbano fare tanti complimenti per il cammino in Europa, anzi facciamogli ancora di più. Ma è normale che gli si dica: 'Guarda, con la squadra che hai avuto in quattro anni hai vinto uno scudetto solo. Non è tanto"

Zapelloni: "Non mi puoi paragonare quest'Inter a quel Milan di Berlusconi. L'Inter va sui parametri zero, il Milan comprava il migliore al mondo continuamente. Inzaghi, viste tutte le critiche che gli stanno arrivando anche in questa trasmissione, farebbe benissimo a prendere e andare a prendere 40-50 milioni in Arabia. Con quello che ha fatto lui nell'Inter in questi 4 anni...è la squadra che ha fatto più punti di tutti in Italia. È vero, ha vinto solo uno scudetto e uno l'ha lasciato per strada. Con tutte queste critiche, con quello che ha fatto all'Inter quest'anno, due volte in finale, farebbe bene a prendere e andarsene, perché non esiste"

Zazzaroni: "Ma chi l'ha criticato? Ma chi?"

Panucci: "Non va bene così, passiamo per quelli che hanno criticato e non abbiamo criticato. In Europa ha fatto benissimo, in Italia doveva vincere di più. Punto. Ma nessuno ha detto che deve andarsene in Arabia. E dai"