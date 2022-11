Sabatini sull’Italia: “Perché gioca il 30enne Verratti e non Miretti? Convocare Pafundi…”

"Con il massimo rispetto per il ct, la politica dei giovani non è uno spot, tipo Pafundi (classe 2006) che in azzurro verrà buono chissà quando, sicuramente non per il prossimo Mondiale. Il bimbo dell’Udinese in azzurro è marketing, non progetto sui giovani. Semmai, attenti al trentenne in fase calante Verratti, che in azzurro è titolare superfisso, mentre fa la muffa in panchina Miretti che - qui si accettano scommesse - vale i 2003 fenomeni spagnoli o Musiala che vedremo al Mondiale"