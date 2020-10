Sabatini: “Juve-Napoli? Molto ingarbugliata. Il giudice sportivo non può fare autogol”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha parlato così della situazione legata al rinvio di Juventus-Napoli: “Se viene deciso il 3-0 a tavolino il Napoli fa ricorso. Se invece viene presa un’altra decisione, può essere la Juve a fare ricorso, ma la cosa è molto ingarbugliata e il giudice sportivo non può permettersi di fare ‘autogol’. Il Napoli? La richiesta di rinvio della partita andava aperta immediatamente dopo i 17 positivi del Genoa.

Per me con 2 positivi, il Napoli è la prova che ci si infetta di più nella vita sociale che in campo. L’ASL? Situazione controversa, si rischia di non capirci più nulla per cui in linea di massima io dico: protocollo, punto e basta. Quando dico rispettarlo, non dico che il protocollo sia perfetto, ma se vogliamo convivere con il virus e finire il Campionato, occorre una linea comune”, ha concluso.