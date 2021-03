Sabatini: “Lukaku il più grande della storia a segnare di piatto. Mi fa ridere…”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati' di Lukaku

Sandro Sabatini è intervenuto in collegamento su Radio 24 nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati'. Il giornalista ha parlato dell'attaccante dell'InterRomelu Lukaku: "Gran gol ieri con il Belgio. Antonio Conte è l'allenatore ideale per Lukaku, perché gioca a campo aperto. Lo ha ottimizzato. Il belga è probabilmente il più grande calciatore della storia a segnare di piatto, calcia quasi sempre in quel modo e in maniera molto efficace".