Sabatini: “Maradona o Messi? In Argentina il dibattito non esiste proprio. Per me…”

"Nessuno può dire con certezza chi era più forte, tra Maradona e Messi. Gli Over 40, che l’hanno visto giocare, stanno con Diego. Gli Under 40, generazione web, si schierano più con Messi. In Argentina, tribunale di competenza, il dibattito non esiste: Diego era Diego, diffidate delle imitazioni e stop. Però è anche vero che non si può bisticciare giocando a chi è più forte. Il tema alimenta il dibattito perché è divisivo, ok. Ma è piena di duelli impossibili la storia dello sport (e dei geni, degli artisti, dei fuoriclasse in qualsiasi campo, non solo quello da calcio). Si fa per chiacchierare, per ricordare, per celebrare. Non conviene arrabbiarsi, nè alzare la voce. Nè tanto meno insultare attraverso i social, come va di moda.