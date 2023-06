Sabatini: “Milan? Contro Maldini e Massara gesto arrogante e insopportabile”

Ospite d'eccezione a TMW Radio, durante Maracanà: il direttore Walter Sabatini ha parlato così della rivoluzione in casa Milan e non solo: "Credo che per tutti sia una cosa incresciosa. Quello che hanno fatto Maldini e Massara in tre anni è difficilmente replicabile. Hanno raccolto i resti del Milan, hanno risanato il bilancio, ricostituito il patrimonio del Milan, riportato il club in Champions e vinto lo Scudetto. Hanno fatto un lavoro eccezionale. E' un gesto arrogante e insopportabile. C'ho parlato con Massara questa mattina, è molto amareggiato. I professionisti sono prima di tutto uomini e per questo era molto sofferente".