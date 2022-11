Sabatini: “Mourinho-Karsdorp? Successo qualcosa di grave, si può andare per…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così di quanto accaduto tra Jose Mourinho e Rick Karsdorp: "Purtroppo è vero quello che disse Walter Sabatini, Karsdorp non può più tornare a Roma. Mourinho gli ha dato del traditore, volendo si può andare sotto vie legali. Ad oggi va venduto dove capita, non ha un valore alto di mercato, praticamente lo regali ma puoi sfruttare questa cosa a tuo favore con dei possibili scambi. La Roma provasse qualcosa, con la Juventus si potrebbe fare con McKennie. Anche per una questione di ordine pubblico, non puoi far salire Rick sullo stesso aereo di Mou, è successo qualcosa di grave".