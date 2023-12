Sabatini: “Mourinho porterà la Roma in Champions. Futuro? Terrà conto di…”

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, Walter Sabatini ha toccato tanti temi, fra cui il momento della Roma: "Mourinho ce la farà ad andare in Champions? Sì, perché anche la Roma è già tra le prime quattro e riesce con continuità a ribaltare i risultati. Vuol dire che i giocatori hanno intensità e voglia di ribaltare i risultati, come il Cagliari".

"Non credo che non si possa resistere ad un amore così grande come quello che sta ricevendo dai tifosi. L'amore di Roma per Mourinho è inossidabile, fortissimo. Lui ne terrà conto".