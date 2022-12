Sabatini: “Mourinho-Portogallo? Fa capire che gli piacerebbe ma anche…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della possibilità di vedere Jose Mourinho ct del Portogallo: "Mourinho come al solito fa capire che gli piacerebbe essere alla guida del Portogallo, come gli piacerebbe restare alla guida della Roma e non sacrificare né l'una né l'altra. C'è però il rischio di sottrarre del lavoro alla Nazionale ma soprattutto al club".