Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così in vista di Napoli-Inter e non solo: "Non credo che ci sarà una goleada tra Napoli e Inter. Milan? La drammaticità sportiva dei rossoneri non è tanto in Champions, perché era un girone complicatissimo, ma è data dal problema infortuni, che non è riuscita a spiegare. Fuori dalla crisi? No"