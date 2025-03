"C'è poco da lamentarsi, secondo me. Io dico una cosa, cioè, il Napoli fino a tre partite fa, aveva Billing e Raspadori, tanto per dire, che per conto non potevano giocare, secondo Conte Billing, Gilmour e Raspadori. Gilmour è un giocatore credibilissimo. Raspadori è comunque Raspadori nel 3-5-2, uno che fa la sua bella giocata. Questo racconto, questa argomentazione di Conte o alibi, che ha undici giocatori e poi il diluvio, non è mica tanto vera. E' una narrazione che viene fatta e di cui lui si compiace".