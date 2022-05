Sabatini: “Perisic ha giocato da campione. Ma dovesse lasciare l’Inter…”

Le parole del giornalista: "Il migliore per l'Inter? Sono indeciso tra Brozovic e Lautaro. Perisic merita un discorso a parte"

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della stagione dell'Inter: "Il migliore per l'Inter? Sono indeciso tra Brozovic e Lautaro. Perisic merita un discorso a parte: quest'anno ha giocato da campione. La storia di Perisic dice che non tutti gli allenatori l'hanno valutato allo stesso modo: Perisic ha fatto le cose più da fuoriclasse, merita un discorso diverso perché se dovesse interrompersi la sua storia con l'Inter, diventerebbe un peggioramento della storia interista del calciatore. E questo rischio c'è. Il peggiore? De Vrij ha giocato sotto tono. Dzeko ha fatto un'andata clamorosa, ha 36 e come cala Ibra, cala anche lui. Se devo parlare di qualcuno che ha reso molto meno dell'anno scorso è Barella".