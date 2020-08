Sabatini: “Eriksen in panchina 80′ qualcosa non va. Allegri giusto per vedere il reale valore dell’Inter”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della finale persa dall’Inter contro il Siviglia e delle scelte del tecnico Antonio Conte:

“Se Lukaku avesse segnato avremmo incensato l’Inter non Conte, è ora di smetterla di dire che se vince merito suo se perde colpa di altri, vale per lui come per tutti gli allenatori. Se vedo Eriksen in panchina 80 minuti c’è qualcosa che non va nelle scelte di Conte La squadra era in difficoltà, non riusciva a tenere palla, e vederlo in panchina mi è sembrato come un jolly che ti resta in mano. La gestione della tensione è una grande risorsa umana. Sull’1-0 per l’Inter si deve innervosire il Siviglia non l’Inter, Banega provoca ma Conte non si deve mettere su quel piano. La squadra se vede l’allenatore nervoso si innervosisce.”E’ mancata l’impostazione nervosa ma anche tecnica della partita. Non puoi giocare col Siviglia come col Bayer o lo Shaktar, non ti puoi lamentare degli impegni ravvicinati se fai giocare sempre gli stessi. Se dovesse esserci la separazione con Conte vedo Allegri come la soluzione più naturale, ha la duttilità giusta per vedere realmente il valore di questa rosa che qualche potenzialità forse l’ha lasciata per strada”.