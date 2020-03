Sabatini: “Non si capisce perché il presidente della Lega abbia deciso da solo. Ora perché mercoledì?”

Durante Pressing il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua sul caos che si è creato coi 6 rinvii delle partite di questo turno di Serie A:

“Penso che tra i due mali, le porte chiuse sarebbero stato il meno. Oggi a Cagliari hanno giocato con lo stadio tutto del Cagliari e ha vinto la Roma, così come l’Atalanta a Lecce. La proposta di giocare il 9 marzo può essere positiva, ma non capisco perché ci devono lavorare mercoledì e non domani o dopodomani. La conference call non ha funzionato perché non si capisce come sia possibile che il presidente di Lega abbia deciso da solo senza consultare nessuno. Non c’è solo Juve-Inter, tutti i giocatori, tutte le società di Serie A meritano rispetto”.