Sabatini: “Roma, Dzeko e Mkhitaryan andati a cuor leggero. Mou? All’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della Roma: "Su Mourinho sposterei il discorso, se vuole un mercato all’altezza chi lo fa? Dzeko e Mkhitaryan giocherebbero in questa Roma, ma sono stati dati via a cuor leggero. Gli errori sono stati fatti anche sul mercato dal club. Mourinho come tutti chiede giocatori, all’Inter voleva Carvalho e Deco, gli presero Lucio e Sneijder e fece il triplete. L’allenatore deve dare indicazioni per il mercato, ma è la società che deve prendersi le responsabilità".