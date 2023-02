Sabatini: “Roma? Ora c’è da capire se Mourinho sta facendo un miracolo o…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del sorteggio di Europa League, con la Roma che ha pescato la Real Sociedad: "Alla Roma poteva andar peggio ma anche meglio nel sorteggio. La Real Sociedad sta facendo bene. Ora c'è da capire se Mourinho sta facendo un miracolo con questa squadra o fa il suo. Spinazzola ritrovato è una valida arma in più, e Belotti di oggi è l'alternativa ad Abraham. A Cremona la Roma vince, sfruttando l'entusiasmo per il passaggio del turno in Europa League e anche perché è più forte della Cremonese".