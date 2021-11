Sabatini: “La Roma non ha gioco e non ha Dzeko: sta facendo benissimo all’Inter”

L'analisi del giornalista: "La realtà è che nella Roma non c'è gioco e non c'è Dzeko. Si nota l'assenza di uno come il bosniaco"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di José Mourinho: "Abraham ha iniziato bene perché non parlava una parola di italiano e si era allenato a parte. Ora non so che gli sia successo. La realtà è che nella Roma non c'è gioco e non c'è Dzeko. Si nota l'assenza di uno come il bosniaco, che sta facendo molto bene a Milano. A Venezia per la Roma non sarà facile anche per l'orario e per la logistica, con il trasferimento in battello".