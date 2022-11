Sabatini: “Secondo me la Roma si è pentita di aver ceduto Dzeko e Mkhitaryan”

Le parole del giornalista: "Mercato in entrata? Bisogna stare attenti a chi vendi, secondo me la Roma si è pentita di Dzeko e Mkhitaryan"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della situazione in casa Roma: "Mercato in entrata? Bisogna stare attenti a chi vendi, secondo me la Roma si è pentita di Dzeko e Mkhitaryan. È fondamentale prendere i sostituti giusti".